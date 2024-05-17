Все аптеки Украины
ATC-классификацияАНТИНЕОПЛАСТИЧЕСКИЕ И ИММУНОМОДУЛИРУЮЩИЕ СРЕДСТВАИММУНОСТИМУЛЯТОРЫИММУНОСТИМУЛЯТОРЫИнтерфероныИнтерферон альфа-2bАльфарекин®Цены в аптеках

Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 3000000 МЕ флакон, №10 - Одесса (86307) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Екатерининская, 72
Всего: упаковка (1)
2697,99
Экономия: -19,48 грн
2678,51 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
Всего: упаковка (1)
2723,07 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/6
Всего: упаковка (1)
2825,80 грн
Аптека tas
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 15
Всего: упаковка (1)
2723,07 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 139-Б
Всего: упаковка (1)
2678,51 грн
В других городах:
Жемчужина
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Лиманка, ул. Жемчужная, 6
Всего: лиофилизат для раствора для инъекций (8)
2826,00 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Раздельная, ул. Европейская, 1-А
Всего: упаковка (1)
2678,51 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 23
Всего: упаковка (1)
2825,80 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Баштанка, ул. Юбилейная, 85-А
Всего: упаковка (2)
2678,51 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Баштанка, ул. Юбилейная, 82-А
Всего: упаковка (2)
2842,80 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
Всего: упаковка (1)
2804,76 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Новомиргород, ул. Гуричева Андрея, 50
Всего: упаковка (1)
2678,51 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Гайсин, ул. 1-го Мая, 71
Всего: лиофилизат для раствора для инъекций (6)
2678,51 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Тульчин, ул. Леонтовича Николая, 106
Всего: упаковка (2)
2678,51 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Сумгаитская, 39
Всего: упаковка (1)
2825,83
Экономия: -147,32 грн
2678,51 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 385/3
Всего: лиофилизат для раствора для инъекций (9)
2723,08 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 320
Всего: упаковка (1)
2697,99
Экономия: -19,48 грн
2678,51 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Смелянская, 40
Всего: упаковка (2)
2678,51 грн
Аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 7
Всего: лиофилизат для раствора для инъекций (3)
2678,51 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. Шимко Максима, 7-А
Всего: лиофилизат для раствора для инъекций (1)
2678,51 грн