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Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 3000000 МЕ флакон, №10 - Львов (86307) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: лиофилизат для раствора для инъекций (6)
2678,51 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
2842,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (1)
2697,99
Экономия: -19,48 грн
2678,51 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 45
Всего: упаковка (1)
2678,51 грн
Подорожник
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Открыто Круглосуточно
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 59
Всего: упаковка (1)
2678,51 грн
Подорожник
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Открыто Круглосуточно
Львов, ул. Перфецкого, 1
Всего: упаковка (1)
2678,51 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Патона, 4/1
Всего: лиофилизат для раствора для инъекций (4)
2842,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 68
Всего: упаковка (1)
2678,51 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:30
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: лиофилизат для раствора для инъекций (5)
2976,70 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Драгана, 1
Всего: упаковка (1)
2976,70 грн
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Винники, ул. Галицкая, 21-А
Всего: лиофилизат для раствора для инъекций (3)
2825,82
Экономия: -147,31 грн
2678,51 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Жолква, ул. Львовская, 86
Всего: упаковка (1)
2580,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Роздол, бульв. Довженко Александра, 12
Всего: упаковка (1)
2678,51 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Буск, ул. Львовская, 13-А
Всего: упаковка (1)
2678,51 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Яворов, ул. Маковея, 41/2
Всего: упаковка (1)
2678,51 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Рава-Русская, ул. 1-го Ноября, 5
Всего: упаковка (1)
2825,83
Экономия: -147,32 грн
2678,51 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, просп. Шевченко Тараса, 3
Всего: лиофилизат для раствора для инъекций (9)
2678,51 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Дрогобыч, пл. Рынок, 27
Всего: упаковка (1)
2888,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Самбор, пл. Чайковского, 2
Всего: упаковка (1)
2678,51 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Сокаль, ул. Тартаковская, 2
Всего: упаковка (1)
2804,80 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Бельведерская, 35
Всего: упаковка (1)
2825,80 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Стуса Василия, 13-А
Всего: упаковка (1)
2723,08 грн