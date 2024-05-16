Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 3000000 МЕ флакон, №10 - Львов (86307) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 10 аптеках
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Всего: лиофилизат для раствора для инъекций (6)
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Львов, ул. Русовых, 1
D.s.
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Львов, ул. Галицкая, 19
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Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
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Львов, просп. Черновола Вячеслава, 45
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Львов, просп. Черновола Вячеслава, 59
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Львов, ул. Перфецкого, 1
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Львов, ул. Патона, 4/1
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Львов, просп. Красной Калины, 68
Аптека 3и
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Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
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Львов, ул. Драгана, 1
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Винники, ул. Галицкая, 21-А
Пульс
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Жолква, ул. Львовская, 86
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Новый Роздол, бульв. Довженко Александра, 12
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Буск, ул. Львовская, 13-А
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Яворов, ул. Маковея, 41/2
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Рава-Русская, ул. 1-го Ноября, 5
Подорожник
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Всего: лиофилизат для раствора для инъекций (9)
Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, просп. Шевченко Тараса, 3
Мед-сервис
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Дрогобыч, пл. Рынок, 27
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Самбор, пл. Чайковского, 2
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Сокаль, ул. Тартаковская, 2
Мед-сервис
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Ивано-Франковск, ул. Бельведерская, 35
Мед-сервис
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Ивано-Франковск, ул. Стуса Василия, 13-А