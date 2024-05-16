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Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 3000000 МЕ флакон, №10 - Киев (86307) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 36 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (1)
2678,51 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 47-А
Всего: упаковка (2)
2723,09 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Печерская, 1
Всего: упаковка (1)
2723,08 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (1)
2897,48 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (4)
2678,51 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Липковского Василия, 1-А
Всего: лиофилизат для раствора для инъекций (5)
2804,75 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
Всего: упаковка (1)
2997,80 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 34
Всего: упаковка (1)
2825,80 грн
Аптека гормональных препаратов
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
Всего: упаковка (1)
2997,80 грн
Аптека гормональных препаратов
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 16
Всего: упаковка (1)
3006,80 грн
Аптека гормональных препаратов
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Бандеры Степана, 36
Всего: упаковка (2)
2888,80 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Бандеры Степана, 26-В
Всего: упаковка (1)
2723,10 грн
Аптека вашей семьи
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
Всего: упаковка (1)
2888,80 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 143/2
Всего: упаковка (1)
2997,70 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Неманская, 6
Всего: упаковка (1)
2888,80 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 176
Всего: упаковка (1), флакон (3)
3006,80
Экономия: -90,20 грн
2916,60 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхогляда Андрея, 2-А
Всего: упаковка (1)
2825,80 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, наб. Русановская, 12
Всего: лиофилизат для раствора для инъекций (8)
2825,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Лобановского, 7/2
Всего: упаковка (2)
2678,51 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Кирилловская, 109-В/1
Всего: лиофилизат для раствора для инъекций (5)
2678,51 грн