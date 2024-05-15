Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 3000000 МЕ флакон, №10 - Днепр (Днепропетровск) (86307) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 5 аптеках
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Полтава, ул. Зеньковская, 4-А
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Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
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Кременчуг, просп. Леси Украинки, 18
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Котельва, ул. Мира, 1-Б
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