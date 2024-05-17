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Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон, №10 - Одесса (399145) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 89 аптеках
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 07:30
Одесса, ул. Неждановой, 32
Всего: упаковка (1)
1553,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (1), флакон (4)
1328,70
Экономия: -63,21 грн
1265,49 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (1)
1457,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: лиофилизат для раствора для инъекций (8)
1535,00
Экономия: -119,50 грн
1415,50 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (1)
1457,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 29
Всего: упаковка (2)
1402,48 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (1)
1324,50 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Болгарская, 42
Всего: упаковка (1)
1457,50 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 65
Всего: лиофилизат для раствора для инъекций (4)
1426,97
Экономия: -167,37 грн
1259,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 82
Всего: упаковка (1)
1443,99
Экономия: -41,51 грн
1402,48 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Греческая, 46
Всего: упаковка (1)
1457,50 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: флакон (7)
1367,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
Всего: упаковка (1)
1563,44
Экономия: -144,05 грн
1419,39 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Александровский, 3
Всего: упаковка (1)
1560,27
Экономия: -140,88 грн
1419,39 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Одесса, ул. Преображенская, 83
Всего: упаковка (2)
1567,97
Экономия: -148,58 грн
1419,39 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 132/1
Всего: лиофилизат для раствора для инъекций (8)
1420,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 72/69
Всего: упаковка (1), флакон (5)
1397,35
Экономия: -137,75 грн
1259,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Екатерининская, 72
Всего: упаковка (1)
1443,99
Экономия: -41,51 грн
1402,48 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 37 мин
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (3), флакон (3)
1574,16
Экономия: -154,77 грн
1419,39 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1), флакон (5)
1393,70 грн