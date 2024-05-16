Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон, №10 - Львов (399145) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 25 аптеках
Аптека копейка
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Аптека бам
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Подорожник
Подробнее
Всего: лиофилизат для раствора для инъекций (5)
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Соборная, 17
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 1
Пульс
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Моршинская, 2
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Химическая, 5
Аптека копейка
Подробнее
Всего: упаковка (1), флакон (7)
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
Подорожник
Подробнее
Всего: лиофилизат для раствора для инъекций (9)
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 95
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бабия, 14
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2
Аптека оптовых цен
Подробнее
Всего: флакон (4)
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Любинская, 96
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 61
Аптека копейка
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
Аптека оптовых цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Пасечная, 70
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 43-А