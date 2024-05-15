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Альфарекин® лиофилизат для раствора для инъекций 1000000 МЕ флакон, №10 - Днепр (Днепропетровск) (399145) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 49 аптеках
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1), флакон (3)
1357,99
Экономия: -72,26 грн
1285,73 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
1576,88
Экономия: -157,49 грн
1419,39 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
1414,91
Экономия: -153,97 грн
1260,94 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
Всего: упаковка (1)
1297,97 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1), флакон (5)
1345,90
Экономия: -60,17 грн
1285,73 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (1)
1405,79
Экономия: -132,79 грн
1273,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
Всего: упаковка (1)
1357,73
Экономия: -103,85 грн
1253,88 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
Всего: лиофилизат для раствора для инъекций (9)
1341,60
Экономия: -87,72 грн
1253,88 грн
Ощад аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пер. Парусный, 7
Всего: упаковка (1)
1402,48 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (1)
1324,69
Экономия: -38,96 грн
1285,73 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: флакон (5)
1346,90 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Независимости, 20-А
Всего: упаковка (1)
1407,90
Экономия: -148,63 грн
1259,27 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Независимости, 16
Всего: лиофилизат для раствора для инъекций (7)
1395,58
Экономия: -133,03 грн
1262,55 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, просп. Поля Александра, 1/9
Всего: лиофилизат для раствора для инъекций (5)
1088,62
Экономия: -46,28 грн
1042,34 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Независимости, 13
Всего: флакон (1)
1149,60 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
Всего: лиофилизат для раствора для инъекций (1)
1072,72 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Новокрымская, 1
Всего: упаковка (1)
1576,57
Экономия: -155,11 грн
1421,46 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1-Б
Всего: упаковка (1)
1402,48 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, шоссе Донецкое, 3
Всего: упаковка (2)
1342,50
Экономия: -77,01 грн
1265,49 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Воскресенская, 4-А
Всего: упаковка (3)
1545,85
Экономия: -121,57 грн
1424,28 грн