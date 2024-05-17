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Амприл® таблетки 2,5 мг блистер, №30 - Запорожье (85699) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 77 аптеках
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (18)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
262,50 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (1)
321,00
Экономия: -66,00 грн
255,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1), блистер (2)
293,20
Экономия: -32,65 грн
260,55 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (18)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
262,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
293,99
Экономия: -47,78 грн
246,21 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
294,00
Экономия: -39,00 грн
255,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (18)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
262,50 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (3)
260,99
Экономия: -14,78 грн
246,21 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (18)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
262,50 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
261,15 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
234,87 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (18)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
262,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
278,54
Экономия: -21,55 грн
256,99 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (18)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
262,50 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (18)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
262,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (18)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
262,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (18)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
262,50 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (1)
275,58 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1), блистер (1)
298,95
Экономия: -43,03 грн
255,92 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (18)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
262,50 грн