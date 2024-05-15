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Амприл® таблетки 2,5 мг блистер, №30 - Днепр (Днепропетровск) (85699) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 135 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1)
283,29
Экономия: -22,29 грн
261,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1), блистер (2)
271,74
Экономия: -10,74 грн
261,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1)
288,03
Экономия: -26,51 грн
261,52 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
254,99
Экономия: -9,38 грн
245,61 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1)
270,60
Экономия: -11,89 грн
258,71 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (2)
268,61
Экономия: -16,61 грн
252,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (2)
300,66
Экономия: -40,02 грн
260,64 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (42)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
262,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: таблетки (20)
278,83
Экономия: -20,12 грн
258,71 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
231,28 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
293,36
Экономия: -33,62 грн
259,74 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1)
265,38
Экономия: -13,38 грн
252,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (42)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
262,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (1)
275,58
Экономия: -14,89 грн
260,69 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
275,69
Экономия: -27,68 грн
248,01 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (1)
283,53
Экономия: -25,33 грн
258,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (42)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
262,60 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
284,76
Экономия: -23,26 грн
261,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (42)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
262,60 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
282,64
Экономия: -48,37 грн
234,27 грн