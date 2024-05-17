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Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер коробка картонная, №60 - Одесса (165656) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 105 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: блистер (6)
2179,57 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (1)
2613,52
Экономия: -109,29 грн
2504,23 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1)
2993,01
Экономия: -542,81 грн
2450,20 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (1)
2499,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (18)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
2607,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (1)
2179,57 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (18)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
2607,40 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (1)
2327,39
Экономия: -116,71 грн
2210,68 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 37 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
2858,37
Экономия: -409,09 грн
2449,28 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (40)
2467,99
Экономия: -12,83 грн
2455,16 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (18)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
2607,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (30)
2688,20
Экономия: -323,56 грн
2364,64 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
Всего: блистер (4)
2288,55 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (1)
2310,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (1), блистер (1)
2826,41
Экономия: -230,81 грн
2595,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1)
2663,41
Экономия: -265,88 грн
2397,53 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 31
Всего: упаковка (1)
2547,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 29
Всего: упаковка (18)
Наличие на 2024-05-20 - 19:00
2607,40 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (1)
2472,78 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (18)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
2607,40 грн