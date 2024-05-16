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Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 800 мг блистер коробка картонная, №60 - Львов (165656) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 98 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (26)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
2607,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
2403,33 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
2682,67
Экономия: -165,28 грн
2517,39 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (50)
2463,99
Экономия: -8,83 грн
2455,16 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
2403,33 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (26)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
2607,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (26)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
2607,40 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
2680,95
Экономия: -131,55 грн
2549,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (26)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
2607,40 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (20)
2467,99
Экономия: -12,83 грн
2455,16 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (40)
2467,99
Экономия: -12,83 грн
2455,16 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
2463,99
Экономия: -8,83 грн
2455,16 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (2)
2467,99
Экономия: -12,83 грн
2455,16 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: блистер (5)
2547,60 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Киевская, 9
Всего: упаковка (1)
2511,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
2467,99
Экономия: -12,83 грн
2455,16 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (26)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
2607,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (1)
2463,99
Экономия: -8,83 грн
2455,16 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
2783,83
Экономия: -397,49 грн
2386,34 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (10)
2467,99
Экономия: -12,83 грн
2455,16 грн