Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ И МЕТАБОЛИЗМАНТИДИАРЕЙНЫЕ ПРЕПАРАТЫ; СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИОННО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КИШЕЧНИКАПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ КИШЕЧНИКАКислота аминосалициловая и подобные средстваМесалазинАсакол®Цены в аптеках

Асакол® таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 400 мг блистер коробка картонная, №100 - Львов (165654) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 41 аптеке
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (70)
1992,00 грн
Аптека нц
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (17)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
2067,80 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: блистер (2)
1807,21 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (17)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
2067,80 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (1)
2010,99
Экономия: -66,91 грн
1944,08 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: блистер (9)
1905,96 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (17)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
2067,80 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (17)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
2067,80 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
2124,23
Экономия: -142,61 грн
1981,62 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (17)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
2067,80 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (1)
2010,99
Экономия: -66,91 грн
1944,08 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
2001,99
Экономия: -57,91 грн
1944,08 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (17)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
2067,80 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (2)
2010,99
Экономия: -66,91 грн
1944,08 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: блистер (2)
1924,50 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
1999,99
Экономия: -55,91 грн
1944,08 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (1)
1982,99
Экономия: -38,91 грн
1944,08 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (17)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
2067,80 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Старая, 1
Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (50)
1992,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (17)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
2067,80 грн