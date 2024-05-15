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Абикса таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер коробка картонная, №28 - Харьков (85314) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 36 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (1)
1853,43 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
2025,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1)
2120,01
Экономия: -197,92 грн
1922,09 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
2025,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
2025,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
2025,90 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 48 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (3)
1986,50 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (1)
2121,20 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
Всего: упаковка (1), блистер (1)
2068,34 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: блистер (1)
1949,48 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
2325,79
Экономия: -399,95 грн
1925,84 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
2025,90 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (1)
2191,20 грн
Аптека
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Открыто Закроется через 48 мин
Харьков, просп. Независимости, 13
Всего: упаковка (1), блистер (1)
2145,68 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (1)
2148,32
Экономия: -227,15 грн
1921,17 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
1849,06 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
2025,90 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 73
Всего: упаковка (2)
1979,30
Экономия: -32,30 грн
1947,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 84
Всего: упаковка (1)
1965,20 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (1)
2214,18
Экономия: -287,18 грн
1927,00 грн