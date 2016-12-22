ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СИСТЕМУ КРОВИ И ГЕМОПОЭЗКРОВЕЗАМЕНИТЕЛИ И ПЕРФУЗИОННЫЕ РАСТВОРЫРАСТВОРЫ ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО ВВЕДЕНИЯРастворы для парентерального питанияАминокислотыАминовен Инфант 10%Цены в аптеках Аминовен Инфант 10% раствор для инфузий 10 % флакон 100 мл, №1 - Днепр (Днепропетровск) (84642) Лекарственный препарат - Цены Инструкция О препарате Цены Карта Аналоги Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан) Изменить Фильтр По времени в пути По времени в пути От дешевых По остатку в аптеке Аптек не найдено