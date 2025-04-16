Киев
О товаре
Цены
Сертикан (Certican
®
)
Сертикан (Certican
®
)
Николаев
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка по:
За расстоянием
Фильтр
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 109-А
99.3 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блистер №60
Novartis Pharma
11772,00
грн
Забронировать
Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 22
240.3 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блистер №60
Novartis Pharma
11749,20
грн
Забрать 17.04 после 19:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Умань, ул. Независимости, 2-А
240.7 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блистер №60
Novartis Pharma
11749,20
грн
Забрать 17.04 после 19:00
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 5
240.8 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блистер №60
Novartis Pharma
11749,20
грн
Забрать 17.04 после 19:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Умань, ул. Европейская, 28
241.2 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блистер №60
Novartis Pharma
11749,20
грн
Забрать 17.04 после 19:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Умань, ул. Большая Фонтанная, 31-Г
241.3 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блистер №60
Novartis Pharma
11749,20
грн
Забрать 17.04 после 19:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Умань, ул. Шевченко Тараса, 39
241.7 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блистер №60
Novartis Pharma
11749,20
грн
Забрать 17.04 после 18:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Умань, ул. Тищика, 38
241.8 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блистер №60
Novartis Pharma
11749,20
грн
Забрать 17.04 после 18:00
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Умань, ул. Тищика, 25
241.9 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блистер №60
Novartis Pharma
11749,20
грн
Забрать 17.04 после 18:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Умань, ул. Тищика, 25
241.9 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блистер №60
Novartis Pharma
11749,20
грн
Забрать 17.04 после 18:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Умань, ул. Тищика, 25
241.9 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блистер №60
Novartis Pharma
11749,20
грн
Забрать 17.04 после 18:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Умань, ул. Тищика, 8
241.9 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блистер №60
Novartis Pharma
11749,20
грн
Забрать 17.04 после 18:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Умань, ул. Европейская, 60-Б
241.9 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блистер №60
Novartis Pharma
11749,20
грн
Забрать 17.04 после 18:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Маньковка, ул. Шевченко Тараса, 6
256.6 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блистер №60
Novartis Pharma
11749,20
грн
Забрать 17.04 после 16:00
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кременчуг, ул. Старшего Лейтенанта Кагала, 43
259.7 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блистер №60
Novartis Pharma
12326,40
Экономия при брони:
-458,04 грн
11868,36
грн
Забронировать
Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
262.5 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блистер №60
Novartis Pharma
11484,00
Экономия при брони:
-219,60 грн
11264,40
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
279.0 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блистер №60
Novartis Pharma
10751,47
Экономия при брони:
-712,32 грн
10039,15
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, пер. Крушельницкой, 6-А
288.7 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блистер №60
Novartis Pharma
11613,78
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Жашков, ул. Соборная, 58-Б
292.7 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блистер №60
Novartis Pharma
11749,20
грн
Забрать 17.04 после 15:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Богуслав, ул. Шевченко Тараса, 6
301.8 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блистер №60
Novartis Pharma
11749,20
грн
Забрать 17.04 после 16:00
Показать еще
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню