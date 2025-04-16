Киев
О товаре
Цены
Сертикан (Certican
®
)
Сертикан (Certican
®
)
Кривой Рог
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка по:
За расстоянием
Фильтр
В городах рядом
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Кременчуг, ул. Старшего Лейтенанта Кагала, 43
128.7 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блистер №60
Novartis Pharma
12586,43
Экономия при брони:
-718,07 грн
11868,36
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
130.4 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блистер №60
Novartis Pharma
10603,16
Экономия при брони:
-564,01 грн
10039,15
грн
Забронировать
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
138.5 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блистер №60
Novartis Pharma
11484,00
Экономия при брони:
-219,60 грн
11264,40
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Крушельницкой, 6-А
140.2 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блистер №60
Novartis Pharma
11613,78
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 109-А
245.5 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блистер №60
Novartis Pharma
11772,00
грн
Забронировать
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 22
251.4 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блистер №60
Novartis Pharma
11752,00
грн
Забрать 17.04 после 19:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Независимости, 2-А
251.9 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блистер №60
Novartis Pharma
11752,00
грн
Забрать 17.04 после 19:00
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 5
252.0 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блистер №60
Novartis Pharma
11752,00
грн
Забрать 17.04 после 19:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Большая Фонтанная, 31-Г
252.1 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блистер №60
Novartis Pharma
11752,00
грн
Забрать 17.04 после 19:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Европейская, 28
252.2 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блистер №60
Novartis Pharma
11752,00
грн
Забрать 17.04 после 19:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Шевченко Тараса, 39
252.4 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блистер №60
Novartis Pharma
11752,00
грн
Забрать 17.04 после 18:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Умань, ул. Тищика, 38
252.4 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блистер №60
Novartis Pharma
11752,00
грн
Забрать 17.04 после 18:00
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Тищика, 25
252.7 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блистер №60
Novartis Pharma
11752,00
грн
Забрать 17.04 после 18:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Тищика, 25
252.7 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блистер №60
Novartis Pharma
11752,00
грн
Забрать 17.04 после 18:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Умань, ул. Тищика, 25
252.7 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блистер №60
Novartis Pharma
11752,00
грн
Забрать 17.04 после 18:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Европейская, 60-Б
252.7 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блистер №60
Novartis Pharma
11752,00
грн
Забрать 17.04 после 18:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Тищика, 8
252.8 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блистер №60
Novartis Pharma
11752,00
грн
Забрать 17.04 после 18:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Маньковка, ул. Шевченко Тараса, 6
253.7 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блистер №60
Novartis Pharma
11752,00
грн
Забрать 17.04 после 16:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Богуслав, ул. Шевченко Тараса, 6
259.3 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блистер №60
Novartis Pharma
11752,00
грн
Забрать 17.04 после 16:00
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Богуслав, ул. Ярослава Мудрого, 8-А
259.3 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блистер №60
Novartis Pharma
11752,00
грн
Забрать 17.04 после 16:00
Показать еще
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню