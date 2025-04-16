Киев
Сертикан (Certican®)

Сертикан (Certican®)

Кривой Рог (адрес не указан)
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В городах рядом
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Кременчуг, ул. Старшего Лейтенанта Кагала, 43
128.7 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блистер №60
Novartis Pharma
12586,43
Экономия при брони: -718,07 грн
11868,36 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
130.4 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блистер №60
Novartis Pharma
10603,16
Экономия при брони: -564,01 грн
10039,15 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
138.5 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блистер №60
Novartis Pharma
11484,00
Экономия при брони: -219,60 грн
11264,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Крушельницкой, 6-А
140.2 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блистер №60
Novartis Pharma
11613,78 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 109-А
245.5 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блистер №60
Novartis Pharma
11772,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 22
251.4 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блистер №60
Novartis Pharma
11752,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Независимости, 2-А
251.9 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блистер №60
Novartis Pharma
11752,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 5
252.0 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блистер №60
Novartis Pharma
11752,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Большая Фонтанная, 31-Г
252.1 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блистер №60
Novartis Pharma
11752,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Европейская, 28
252.2 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блистер №60
Novartis Pharma
11752,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Шевченко Тараса, 39
252.4 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блистер №60
Novartis Pharma
11752,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Умань, ул. Тищика, 38
252.4 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блистер №60
Novartis Pharma
11752,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Тищика, 25
252.7 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блистер №60
Novartis Pharma
11752,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Тищика, 25
252.7 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блистер №60
Novartis Pharma
11752,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Умань, ул. Тищика, 25
252.7 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блистер №60
Novartis Pharma
11752,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Европейская, 60-Б
252.7 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блистер №60
Novartis Pharma
11752,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Тищика, 8
252.8 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блистер №60
Novartis Pharma
11752,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Маньковка, ул. Шевченко Тараса, 6
253.7 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блистер №60
Novartis Pharma
11752,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Богуслав, ул. Шевченко Тараса, 6
259.3 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блистер №60
Novartis Pharma
11752,00 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Богуслав, ул. Ярослава Мудрого, 8-А
259.3 км
Сертикан таблетки 0.75 мг блистер №60
Novartis Pharma
11752,00 грн
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