Все аптеки Украины
ATC-классификацияРАЗЛИЧНЫЕ СРЕДСТВАКОНТРАСТНЫЕ СРЕДСТВАРЕНТГЕНОКОНТРАСТНЫЕ СРЕДСТВА, НЕ СОДЕРЖАЩИЕ ЙОДРентгеноконтрастные средства, содержащие сульфат барияБария сульфат без суспендирующих агентовБария сульфат для рентгеноскопииЦены в аптеках

Бария сульфат для рентгеноскопии порошок для приготовления суспензии 80 г контейнер, №1 - Львов (161310) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 119 аптеках
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
Всего: упаковка (2)
105,10 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
57,39 грн
Аптека сальве
Подробнее
Закрыто Открывается через 47 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
101,07
Экономия: -0,22 грн
100,85 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
102,52
Экономия: -7,68 грн
94,84 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: упаковка (1)
86,21 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (2)
105,50
Экономия: -20,55 грн
84,95 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
57,39 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (2)
112,90
Экономия: -27,95 грн
84,95 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
102,01
Экономия: -5,99 грн
96,02 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (3)
112,80
Экономия: -16,30 грн
96,50 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (1)
105,10 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (1)
84,95 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
103,50
Экономия: -18,55 грн
84,95 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается через 47 мин
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
110,80
Экономия: -25,85 грн
84,95 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
95,80 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Киевская, 9
Всего: упаковка (1)
105,10 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
100,50
Экономия: -15,55 грн
84,95 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (1)
103,50
Экономия: -18,55 грн
84,95 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (1)
107,56
Экономия: -22,61 грн
84,95 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (2)
101,74
Экономия: -8,64 грн
93,10 грн