Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 195 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется через 53 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
745,20 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
773,61
Экономия при брони: -89,85 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
751,13
Экономия при брони: -83,19 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
745,20 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
678,00
Экономия при брони: -56,10 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
678,00
Экономия при брони: -62,10 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
256,55
Экономия при брони: -8,93 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
747,80
Экономия при брони: -93,65 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
493,23
Экономия при брони: -57,04 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
745,41
Экономия при брони: -79,18 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
745,20 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
715,60
Экономия при брони: -49,37 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
795,63
Экономия при брони: -51,69 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 53 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
779,64
Экономия при брони: -35,80 грн