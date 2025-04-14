Одесса (адрес не указан)
Доступно в 233 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
779,32
Экономия при брони: -35,91 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
772,71
Экономия при брони: -28,57 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
748,91
Экономия при брони: -67,38 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
491,72
Экономия при брони: -37,42 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
714,50
Экономия при брони: -62,60 грн
Софья
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
745,20 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
767,36
Экономия при брони: -65,80 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
771,06
Экономия при брони: -89,53 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
754,89
Экономия при брони: -38,79 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
766,83
Экономия при брони: -89,31 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe