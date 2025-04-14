Киев
Омник Окас (Omnic Ocas®)

Омник Окас (Omnic Ocas®)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 233 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
668,67 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
685,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
654,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
779,32
Экономия при брони: -35,91 грн
743,41 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
772,71
Экономия при брони: -28,57 грн
744,14 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
748,91
Экономия при брони: -67,38 грн
681,53 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
703,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
685,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
491,72
Экономия при брони: -37,42 грн
454,31 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
714,50
Экономия при брони: -62,60 грн
651,90 грн
Софья
Открыто
Закроется в 18:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
660,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
664,41 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
685,50 грн
Аптека нц
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
745,20 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
767,36
Экономия при брони: -65,80 грн
701,56 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
771,06
Экономия при брони: -89,53 грн
681,53 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
434,82 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
754,89
Экономия при брони: -38,79 грн
716,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
766,83
Экономия при брони: -89,31 грн
677,52 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
657,00 грн
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