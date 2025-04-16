Николаев (адрес не указан)
Доступно в 100 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
512,11
Экономия при брони: -16,65 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
745,20 грн
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
744,90
Экономия при брони: -54,10 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
753,63
Экономия при брони: -43,20 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
794,15
Экономия при брони: -122,64 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
745,50
Экономия при брони: -54,70 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
745,20 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
745,50
Экономия при брони: -54,70 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
755,76
Экономия при брони: -92,70 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
756,87
Экономия при брони: -74,44 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
772,50
Экономия при брони: -90,07 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
754,48
Экономия при брони: -91,42 грн