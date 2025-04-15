Львов (адрес не указан)
Доступно в 190 аптеках в Львов
D.s.
Закрыто
Открывается через 34 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
Аптека нц
Закрыто
Открывается через 34 мин
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
745,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 34 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
754,66
Экономия при брони: -74,01 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 34 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
714,30
Экономия при брони: -47,70 грн
Пульс
Закрыто
Открывается через 34 мин
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 34 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
Swiss pharmacy
Закрыто
Открывается через 34 мин
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
D.s.
Закрыто
Открывается через 34 мин
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
Подорожник
Закрыто
Открывается через 34 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
745,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 34 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
669,80
Экономия при брони: -3,20 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 34 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
745,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 34 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
745,20 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 19 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
714,50
Экономия при брони: -47,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 34 мин
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
745,20 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 34 мин
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 34 мин
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
D.s.
Закрыто
Открывается через 34 мин
Львов, ул. Киевская, 9
0.9 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
Подорожник
Закрыто
Открывается через 34 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
476,57
Экономия при брони: -31,95 грн