Днепр (адрес не указан)
Доступно в 247 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
510,07
Экономия при брони: -53,12 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
765,76
Экономия при брони: -80,27 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
781,41
Экономия при брони: -51,12 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
655,80
Экономия при брони: -2,40 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
748,55
Экономия при брони: -70,43 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
791,80
Экономия при брони: -48,33 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
437,42
Экономия при брони: -1,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
758,13
Экономия при брони: -80,01 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
740,60
Экономия при брони: -62,48 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
739,13
Экономия при брони: -55,71 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
773,16
Экономия при брони: -60,52 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
750,96
Экономия при брони: -77,76 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
768,63
Экономия при брони: -55,58 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
769,19
Экономия при брони: -85,77 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
766,39
Экономия при брони: -82,97 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
3.7 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe