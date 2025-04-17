Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 82 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
745,20 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
671,49
Экономия при брони: -20,14 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
713,00
Экономия при брони: -20,40 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
745,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
505,18
Экономия при брони: -65,35 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
745,10
Экономия при брони: -52,50 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
754,27
Экономия при брони: -72,97 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
720,10
Экономия при брони: -27,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
772,35
Экономия при брони: -101,32 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
745,20 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
775,40
Экономия при брони: -104,55 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
737,24
Экономия при брони: -76,50 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Омник Окас таблетки, покрытые оболочкой с контролируемым высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
745,20 грн