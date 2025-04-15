Береш® Магний плюс B6 (Beres Magnesium plus B6)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 189 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется через 53 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Береш® Магний плюс B6 таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
524,70 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Береш® Магний плюс B6 таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
162,90
Экономия при брони: -24,64 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Береш® Магний плюс B6 таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Береш® Магний плюс B6 таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
446,07
Экономия при брони: -74,18 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Береш® Магний плюс B6 таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
466,55
Экономия при брони: -21,20 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Береш® Магний плюс B6 таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Береш® Магний плюс B6 таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
524,70 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Береш® Магний плюс B6 таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
456,00
Экономия при брони: -85,20 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Береш® Магний плюс B6 таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Береш® Магний плюс B6 таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
456,00
Экономия при брони: -40,80 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Береш® Магний плюс B6 таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
512,20
Экономия при брони: -70,90 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Береш® Магний плюс B6 таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Береш® Магний плюс B6 таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
443,84
Экономия при брони: -22,32 грн
Мед-сервис
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Береш® Магний плюс B6 таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Береш® Магний плюс B6 таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Береш® Магний плюс B6 таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
524,70 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Береш® Магний плюс B6 таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
431,83
Экономия при брони: -59,20 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Береш® Магний плюс B6 таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
434,04
Экономия при брони: -26,30 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Береш® Магний плюс B6 таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
524,70 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Береш® Магний плюс B6 таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
524,70 грн