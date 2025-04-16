Береш® Магний плюс B6 (Beres Magnesium plus B6)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 79 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Береш® Магний плюс B6 таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
440,31
Экономия при брони: -23,77 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Береш® Магний плюс B6 таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
524,60 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Береш® Магний плюс B6 таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
551,98
Экономия при брони: -28,68 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Береш® Магний плюс B6 таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Береш® Магний плюс B6 таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Береш® Магний плюс B6 таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
524,60 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Береш® Магний плюс B6 таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
455,98
Экономия при брони: -48,23 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Береш® Магний плюс B6 таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
524,60 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Береш® Магний плюс B6 таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
524,60 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Береш® Магний плюс B6 таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
524,60 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Береш® Магний плюс B6 таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
524,60 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Береш® Магний плюс B6 таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
524,60 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Береш® Магний плюс B6 таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Береш® Магний плюс B6 таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
524,60 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Береш® Магний плюс B6 таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
524,60 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Береш® Магний плюс B6 таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
552,44
Экономия при брони: -29,64 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Береш® Магний плюс B6 таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
524,60 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Береш® Магний плюс B6 таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
524,60 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Береш® Магний плюс B6 таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
524,60 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Береш® Магний плюс B6 таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
524,60 грн