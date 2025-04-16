Береш® Магний плюс B6 (Beres Magnesium plus B6)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 152 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Береш® Магний плюс B6 таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
524,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Береш® Магний плюс B6 таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
524,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Береш® Магний плюс B6 таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Береш® Магний плюс B6 таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
456,00
Экономия при брони: -40,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Береш® Магний плюс B6 таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
441,21
Экономия при брони: -23,17 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Береш® Магний плюс B6 таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Береш® Магний плюс B6 таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
453,15
Экономия при брони: -43,72 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Береш® Магний плюс B6 таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
436,27
Экономия при брони: -79,17 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Береш® Магний плюс B6 таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
524,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Береш® Магний плюс B6 таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
524,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Береш® Магний плюс B6 таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
432,30
Экономия при брони: -75,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Береш® Магний плюс B6 таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Береш® Магний плюс B6 таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Береш® Магний плюс B6 таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
431,14
Экономия при брони: -43,27 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Береш® Магний плюс B6 таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
524,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Береш® Магний плюс B6 таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
524,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Береш® Магний плюс B6 таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
425,11
Экономия при брони: -37,24 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Береш® Магний плюс B6 таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
524,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Береш® Магний плюс B6 таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Береш® Магний плюс B6 таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
456,00
Экономия при брони: -40,80 грн