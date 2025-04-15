Апилак Гриндекс таблетки (Apilac Grindeks tablets)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках в Запорожье
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
572,00
Экономия при брони: -107,20 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
529,00
Экономия при брони: -65,00 грн
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №50
Grindeks
340,00
Экономия при брони: -24,60 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
Народная аптека
Открыто
Закроется через 54 мин
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
3.8 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
529,00
Экономия при брони: -50,00 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
3.9 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
509,00
Экономия при брони: -45,00 грн
Народная аптека
Запорожье, просп. Металлургов, 16
4.8 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
529,00
Экономия при брони: -50,00 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 54 мин
Запорожье, просп. Соборный, 228
5.2 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №50
Grindeks
692,00
Экономия при брони: -61,20 грн
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
7.9 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
561,00
Экономия при брони: -82,00 грн
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №50
Grindeks
692,00
Экономия при брони: -61,20 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
529,00
Экономия при брони: -65,00 грн
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №50
Grindeks
680,00
Экономия при брони: -49,20 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
8.8 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
Аптека интернет цен
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
8.8 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
529,00
Экономия при брони: -65,00 грн
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №50
Grindeks
680,00
Экономия при брони: -49,20 грн
Аптека бам
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 30
10.0 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
473,60
Экономия при брони: -8,80 грн
В городах рядом
Подорожник
Открыто
Закроется через 54 мин
Вольнянск, пер. Гнаровской, 11-Б
21.9 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
Подорожник
Вольнянск, пер. Торговый, 17
22.4 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
465,20
Экономия при брони: -4,60 грн
Подорожник
Вольнянск, ул. Бочарова, 15
22.9 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
465,20
Экономия при брони: -4,60 грн
Народная аптека
Вольнянск, ул. Бочарова, 15
22.9 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
529,00
Экономия при брони: -69,00 грн
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №50
Grindeks
680,00
Экономия при брони: -49,20 грн
Подорожник
Марганец, ул. Независимости, 29
45.1 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
583,90
Экономия при брони: -106,90 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 24 мин
Марганец, ул. Киевская, 174
45.3 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №50
Grindeks
Подорожник
Днепр, ул. Паникахи, 36-К
61.0 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
474,20
Экономия при брони: -5,30 грн
Подорожник
Днепр, просп. Героев, 23-Д
62.5 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
568,60
Экономия при брони: -99,70 грн