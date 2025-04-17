Апилак Гриндекс таблетки (Apilac Grindeks tablets)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках в Винница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
562,40
Экономия при брони: -76,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Шимко Максима, 7-А
1.6 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Шимко Максима, 36
1.7 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 45
1.9 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
575,00
Экономия при брони: -89,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Нечая Данила, 63
2.0 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №50
Grindeks
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Нарбута Георгия, 3
2.1 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
572,90
Экономия при брони: -87,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Васильковая, 9
2.2 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №50
Grindeks
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, пер. 1-й Украинский, 5
3.4 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
591,50
Экономия при брони: -105,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Матроса Кошки, 7-Б
3.5 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
563,10
Экономия при брони: -77,50 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Келецкая, 121
7.2 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
554,75
Экономия при брони: -16,64 грн
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Литин, ул. Соборная, 25
31.3 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №50
Grindeks
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Жмеринка, ул. Киевская, 1-В
35.7 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №50
Grindeks
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельник, просп. Свободы, 13
53.1 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
489,00
Экономия при брони: -14,67 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Казатин, ул. Чумацкий шлях, 2
58.4 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №50
Grindeks
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Казатин, ул. Грушевского Михаила, 46-А
58.7 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №50
Grindeks
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Бар, ул. Соборная, 11
62.5 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №50
Grindeks
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Бар, пл. Святого Николая, 12
62.7 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
591,50
Экономия при брони: -114,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Летичев, ул. Савицкого Юрия, 4
65.9 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Бердичев, ул. Одесская, 40/1
71.5 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
571,70
Экономия при брони: -103,90 грн