Апилак Гриндекс таблетки (Apilac Grindeks tablets)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 23 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №50
Grindeks
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №50
Grindeks
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
467,80
Экономия при брони: -3,50 грн
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
469,10
Экономия при брони: -4,80 грн
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Преображенская, 42
3.4 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 132/1
3.7 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
Подорожник
Одесса, ул. Европейская, 72
4.0 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
471,60
Экономия при брони: -7,30 грн
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается через 44 мин
Одесса, ул. Польская, 14
4.3 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
Подорожник
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 56
4.5 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
464,40
Экономия при брони: -0,10 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
5.0 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №50
Grindeks
Подорожник
Одесса, ул. Филатова Академика, 80
5.1 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
471,70
Экономия при брони: -7,40 грн
Аптека бам
Одесса, дорога Фонтанская, 2
5.3 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
594,40
Экономия при брони: -130,10 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Добровольцев, 11-А
6.4 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №50
Grindeks
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Космонавтов, 38-А
6.6 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №50
Grindeks
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Савельева Артура, 1-А
7.0 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Варненская, 11
7.0 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
Виола
Одесса, дорога Фонтанская, 59
8.0 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
Аптека enter
Одесса, ул. Аркадийское Плато, 5-Б
8.0 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №50
Grindeks
Акация
Одесса, дорога Фонтанская, 67
8.3 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks