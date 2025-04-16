Апилак Гриндекс таблетки (Apilac Grindeks tablets)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках в Николаев
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
4.2 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Соборная, 2-Е
4.2 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
Подорожник
Николаев, ул. Южная, 37
4.2 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
Бажаемо здоровья
Николаев, просп. Богоявленский, 21/5
4.5 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №50
Grindeks
Подорожник
Николаев, просп. Богоявленский, 42-Б/1
4.5 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
471,60
Экономия при брони: -5,40 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Николаев, просп. Мира, 2-Г
4.9 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Космонавтов, 104-А/12
6.7 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
Бажаемо здоровья
Николаев, просп. Героев Украины, 20-К
7.6 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №50
Grindeks
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Самойловича, 2-М
8.5 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №50
Grindeks
Подорожник
Николаев, просп. Героев Украины, 105/1
8.9 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
592,00
Экономия при брони: -125,80 грн
Подорожник
Николаев, ул. Старова Архитектора, 6
9.4 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
571,60
Экономия при брони: -105,40 грн
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Очаков, ул. Торговая, 30
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Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №50
Grindeks
Аптека твоей родини
Херсон, просп. Святых Кирилла и Мефодия, 19
54.4 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №50
Grindeks
Бажаемо здоровья
Открыто
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Херсон, ул. Комкова, 92
55.9 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №50
Grindeks
Аптека твоей родини
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Херсон, просп. 200 лет Херсона, 12
56.0 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №50
Grindeks
Аптека твоей родини
Херсон, ул. Покрышева, 18
56.1 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №50
Grindeks
Фармакопейка
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Херсон, просп. 200 лет Херсона, 24-Г
56.4 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
551,35
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Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №50
Grindeks