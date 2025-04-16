Киев
Апилак Гриндекс таблетки (Apilac Grindeks tablets)

Апилак Гриндекс таблетки (Apilac Grindeks tablets)

Николаев (адрес не указан)
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Доступно в 10 аптеках в Николаев
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
466,20 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
496,16 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
4.2 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
460,48 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Соборная, 2-Е
4.2 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
575,31 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Южная, 37
4.2 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
466,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Богоявленский, 21/5
4.5 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №50
Grindeks
615,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Богоявленский, 42-Б/1
4.5 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
471,60
Экономия при брони: -5,40 грн
466,20 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Николаев, просп. Мира, 2-Г
4.9 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
568,80 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Космонавтов, 104-А/12
6.7 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
480,62 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Героев Украины, 20-К
7.6 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №50
Grindeks
619,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Самойловича, 2-М
8.5 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №50
Grindeks
621,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Героев Украины, 105/1
8.9 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
592,00
Экономия при брони: -125,80 грн
466,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Старова Архитектора, 6
9.4 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
571,60
Экономия при брони: -105,40 грн
466,20 грн
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 44 мин
Очаков, ул. Торговая, 30
48.7 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №50
Grindeks
546,00 грн
Аптека твоей родини
Открыто
Закроется в 17:30
Херсон, просп. Святых Кирилла и Мефодия, 19
54.4 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №50
Grindeks
584,42 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 44 мин
Херсон, ул. Комкова, 92
55.9 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №50
Grindeks
577,40 грн
Аптека твоей родини
Открыто
Закроется через 44 мин
Херсон, просп. 200 лет Херсона, 12
56.0 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №50
Grindeks
616,00 грн
Аптека твоей родини
Открыто
Закроется в 17:00
Херсон, ул. Покрышева, 18
56.1 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №50
Grindeks
626,00 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 44 мин
Херсон, просп. 200 лет Херсона, 24-Г
56.4 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
551,35
Экономия при брони: -34,05 грн
517,30 грн
Аптека твоей родини
Открыто
Закроется через 44 мин
Херсон, ул. Грушевского Михаила, 103
57.3 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №50
Grindeks
560,12 грн
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