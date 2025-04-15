Апилак Гриндекс таблетки (Apilac Grindeks tablets)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 35 аптеках в Львов
D.s.
Закрыто
Открывается через 35 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 35 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №50
Grindeks
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 20 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
578,30
Экономия при брони: -101,60 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 35 мин
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №50
Grindeks
Подорожник
Закрыто
Открывается через 35 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
570,70
Экономия при брони: -94,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 35 мин
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
562,40
Экономия при брони: -85,70 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 35 мин
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
Подорожник
Закрыто
Открывается через 35 мин
Львов, ул. Городоцкая, 149
1.2 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
562,40
Экономия при брони: -85,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 35 мин
Львов, ул. Яблонской Софии, 8
1.8 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
568,60
Экономия при брони: -91,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Сахарова Академика, 45
2.0 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
574,10
Экономия при брони: -97,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 35 мин
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 171
2.7 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 35 мин
Львов, ул. Княгини Ольги, 100-Л
2.7 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №50
Grindeks
Пульс
Львов, ул. Липы Юрия, 20
3.0 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №50
Grindeks
Подорожник
Львов, ул. Варшавская, 193
3.1 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
568,90
Экономия при брони: -92,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 35 мин
Львов, ул. Зеленая, 113
3.3 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 35 мин
Львов, ул. Любинская, 96
3.4 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
Подорожник
Закрыто
Открывается через 5 мин
Львов, ул. Выговского Ивана, 3
3.7 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks