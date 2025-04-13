Апилак Гриндекс таблетки (Apilac Grindeks tablets)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 92 аптеках в Киев
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
502,00
Экономия при брони: -106,36 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 27 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №50
Grindeks
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №50
Grindeks
740,85
Экономия при брони: -112,61 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
475,90
Экономия при брони: -1,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Мазепы Ивана, 3
1.9 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №50
Grindeks
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Петлюры Симона / Жилянская, 23/126
2.1 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ярославская, 56-А
2.3 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
580,39
Экономия при брони: -17,41 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Большая Васильковская / Деловая, 84/20
2.4 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
568,30
Экономия при брони: -91,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Златоустовская, 44/22
2.5 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №50
Grindeks
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 71/6
2.5 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Полтавская, 10
2.6 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Предславинская, 9
2.6 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №50
Grindeks
844,80
Экономия при брони: -181,41 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Лаврская, 8
2.6 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №50
Grindeks
740,85
Экономия при брони: -112,61 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 27 мин
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.8 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Черновола Вячеслава, 28/1
2.8 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №50
Grindeks
760,06
Экономия при брони: -115,53 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Липковского Василия, 3
3.0 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №50
Grindeks
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
3.1 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, просп. Берестейский, 24
3.8 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
558,90
Экономия при брони: -16,77 грн