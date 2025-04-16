Апилак Гриндекс таблетки (Apilac Grindeks tablets)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках в Кривой Рог
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
515,00
Экономия при брони: -46,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.1 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
573,80
Экономия при брони: -104,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Центральный, 35
2.2 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №50
Grindeks
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
515,00
Экономия при брони: -46,00 грн
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №50
Grindeks
650,00
Экономия при брони: -47,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
3.6 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
571,60
Экономия при брони: -101,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 3-Г
4.6 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
574,10
Экономия при брони: -104,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Магистральная, 10/7
5.5 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
471,60
Экономия при брони: -1,80 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Дерусовой Инны, 2
6.6 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №50
Grindeks
325,00
Экономия при брони: -48,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Лисового, 11
6.8 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №50
Grindeks
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Лисового, 13-А
6.8 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Лисового, 34
7.3 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
474,20
Экономия при брони: -4,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Покровская, 26
7.4 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №50
Grindeks
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Мирного Панаса, 5-А
8.0 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №50
Grindeks
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Сечеславская, 30
11.1 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №50
Grindeks
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Колачевского Сергея, 93-А
20.4 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №50
Grindeks
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Чаривная, 1-Г
20.9 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №50
Grindeks
630,00
Экономия при брони: -68,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1-Л
29.6 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
574,30
Экономия при брони: -104,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 2-А
29.6 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №50
Grindeks
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Победы, 35
30.2 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
587,50
Экономия при брони: -117,70 грн
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 09:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks