Апилак Гриндекс таблетки (Apilac Grindeks tablets)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 18 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 25 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 18
2.5 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
569,80
Экономия при брони: -69,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Отакара Яроша, 25-А
4.3 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Отакара Яроша, 21
4.4 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №50
Grindeks
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
4.8 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
568,60
Экономия при брони: -68,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
562,40
Экономия при брони: -62,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
4.9 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
570,80
Экономия при брони: -70,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Холодногорская, 2
5.1 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 190/1
6.1 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Непокоренных, 22-А
7.3 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 183
7.5 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
574,70
Экономия при брони: -74,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 64-Г
8.2 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №50
Grindeks
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Родниковая (Московский), 9-А
8.7 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №50
Grindeks
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Библика, 1-Б
9.2 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
584,10
Экономия при брони: -83,80 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Бекетова, 21
10.6 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Донецкий, 18
1.2 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №50
Grindeks
Астарта
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Данилевского, 17
2.3 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №50
Grindeks
Семейная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 120
5.3 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №50
Grindeks
Астарта
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Туркестанская, 44
5.6 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks