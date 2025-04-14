Апилак Гриндекс таблетки (Apilac Grindeks tablets)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 31 аптеках в Днепр
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
474,80
Экономия при брони: -6,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
571,70
Экономия при брони: -103,10 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
515,00
Экономия при брони: -36,00 грн
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №50
Grindeks
668,00
Экономия при брони: -85,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 29 мин
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
4.3 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 59 мин
Днепр, пер. Штурманский, 7
4.4 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №50
Grindeks
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 59 мин
Днепр, пер. Парусный, 5-А
4.4 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Пастера, 2
4.6 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
Подорожник
Открыто
Закроется через 29 мин
Днепр, ул. Независимости, 8
5.0 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
Подорожник
Открыто
Закроется через 29 мин
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1-Б
5.5 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
584,10
Экономия при брони: -115,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 29 мин
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1
5.6 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
562,40
Экономия при брони: -93,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 59 мин
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 68
5.8 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
574,00
Экономия при брони: -105,40 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 59 мин
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 57
6.4 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
Подорожник
Открыто
Закроется через 59 мин
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 46
6.5 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
475,90
Экономия при брони: -7,30 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 59 мин
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
6.6 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
Подорожник
Открыто
Закроется через 29 мин
Днепр, просп. Науки, 31
7.4 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 2
8.2 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 29 мин
Днепр, шоссе Донецкое, 121
8.3 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №50
Grindeks
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Победы, 1-Н
8.7 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 29 мин
Днепр, ул. Березинская, 25-Б
8.8 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №50
Grindeks
Подорожник
Открыто
Закроется через 59 мин
Днепр, ул. Паникахи, 36-К
9.1 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
474,20
Экономия при брони: -5,60 грн