Апилак Гриндекс таблетки (Apilac Grindeks tablets)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Чернигов
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
583,60
Экономия при брони: -119,70 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Соборности, 17
3.4 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №50
Grindeks
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Аптека оптовых цен
Городня, ул. Черниговская, 15
48.6 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
Бажаемо здоровья
Нежин, ул. Гоголя, 13-А/4
64.8 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №50
Grindeks
Подорожник
Бобровица, ул. Озерянский Путь, 2-А
84.9 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
Бажаемо здоровья
Ичня, ул. Героев Майдана, 7-А
104.4 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №50
Grindeks
Подорожник
Лютеж, ул. Освободителей, 56-А
109.9 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
572,10
Экономия при брони: -9,80 грн
Біла ромашка
Хотяновка, ул. Валовая, 2-В
112.3 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
463,91
Экономия при брони: -13,92 грн
Подорожник
Новые Петровцы, ул. Свято-Покровская, 218
113.5 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
Аптека бам
Бровары, ул. Петлюры Симона, 22
113.7 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
589,60
Экономия при брони: -100,40 грн
Подорожник
Бровары, ул. Симоненко Василия, 111
113.9 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
Бажаемо здоровья
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 66
114.0 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №50
Grindeks
Аптека
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
114.1 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
506,00
Экономия при брони: -18,00 грн
Біла ромашка
Бровары, ул. Киевская, 241
114.7 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
470,76
Экономия при брони: -14,12 грн
Подорожник
Бровары, ул. Москаленко Сергея, 16
114.9 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
Аптека оптовых цен
Бровары, ул. Героев Украины, 9
114.9 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
Бажаемо здоровья
Короп, ул. Кибальчича, 10
115.4 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №50
Grindeks
Бажаемо здоровья
Вышгород, ул. Днепровская, 1-Б
115.5 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №50
Grindeks
Бажаемо здоровья
Требухов, ул. Благодатная, 2-А
116.0 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №50
Grindeks
Подорожник
Вышгород, просп. Мазепы Ивана, 1
116.0 км
Апилак Гриндекс таблетки сублингвальные 10 мг №25
Grindeks
461,50
Экономия при брони: -1,00 грн