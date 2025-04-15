Бетаметазон (Betamethasone)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 174 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется через 55 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
121,00
Экономия при брони: -17,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
120,82
Экономия при брони: -16,82 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
108,24
Экономия при брони: -4,24 грн
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
123,73
Экономия при брони: -11,59 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
125,01
Экономия при брони: -5,68 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
122,00
Экономия при брони: -3,30 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
117,00
Экономия при брони: -13,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
123,10
Экономия при брони: -4,40 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
124,15
Экономия при брони: -5,38 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
121,70
Экономия при брони: -3,00 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
93,12
Экономия при брони: -4,62 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
124,75
Экономия при брони: -12,84 грн
1 социальна аптека
Запорожье, ул. Победы, 119
3.0 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
118,12
Экономия при брони: -14,12 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
119,32
Экономия при брони: -16,47 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
130,47
Экономия при брони: -20,87 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 55 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
125,37
Экономия при брони: -5,73 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
117,00
Экономия при брони: -13,00 грн
Аптека бам
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
122,00
Экономия при брони: -3,30 грн