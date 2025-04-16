Бетаметазон (Betamethasone)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 100 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
125,07
Экономия при брони: -25,60 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
122,00
Экономия при брони: -4,30 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
125,65
Экономия при брони: -6,53 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
122,00
Экономия при брони: -4,30 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
79,38
Экономия при брони: -4,17 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
127,01
Экономия при брони: -10,22 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
122,00
Экономия при брони: -4,30 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
121,80
Экономия при брони: -4,10 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
126,53
Экономия при брони: -30,93 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
126,67
Экономия при брони: -14,47 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
123,55
Экономия при брони: -11,35 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
125,74
Экономия при брони: -30,14 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
119,50
Экономия при брони: -1,80 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
124,49
Экономия при брони: -5,55 грн