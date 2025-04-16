Киев
Бетаметазон (Betamethasone)

Бетаметазон (Betamethasone)

Николаев (адрес не указан)
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Доступно в 100 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
125,07
Экономия при брони: -25,60 грн
99,47 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
122,00
Экономия при брони: -4,30 грн
117,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
125,65
Экономия при брони: -6,53 грн
119,12 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
120,21 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
108,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
122,00
Экономия при брони: -4,30 грн
117,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
79,38
Экономия при брони: -4,17 грн
75,21 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
127,01
Экономия при брони: -10,22 грн
116,79 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
122,00
Экономия при брони: -4,30 грн
117,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
121,80
Экономия при брони: -4,10 грн
117,70 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
126,53
Экономия при брони: -30,93 грн
95,60 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
109,53 грн
Аптека24
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
120,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
126,67
Экономия при брони: -14,47 грн
112,20 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
123,55
Экономия при брони: -11,35 грн
112,20 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
119,47 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
117,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 18:30
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
125,74
Экономия при брони: -30,14 грн
95,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
119,50
Экономия при брони: -1,80 грн
117,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
124,49
Экономия при брони: -5,55 грн
118,94 грн
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