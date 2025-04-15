Бетаметазон (Betamethasone)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 194 аптеках в Львов
D.s.
Закрыто
Открывается через 35 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Аптека нц
Закрыто
Открывается через 35 мин
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
120,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 35 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 35 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
126,30
Экономия при брони: -11,28 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 35 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
D.s.
Закрыто
Открывается через 35 мин
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается через 35 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
123,10
Экономия при брони: -4,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 35 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
119,50
Экономия при брони: -0,50 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 35 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
120,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 35 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
126,03
Экономия при брони: -15,46 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 20 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
120,80
Экономия при брони: -1,80 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 35 мин
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается через 35 мин
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
120,80
Экономия при брони: -1,80 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 35 мин
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
123,10
Экономия при брони: -4,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 35 мин
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
D.s.
Закрыто
Открывается через 35 мин
Львов, ул. Киевская, 9
0.9 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается через 35 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
121,80
Экономия при брони: -2,80 грн