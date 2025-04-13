Бетаметазон (Betamethasone)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 739 аптеках в Киев
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.0 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, пл. Независимости, 2
0.0 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
122,00
Экономия при брони: -2,20 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
0.4 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
122,00
Экономия при брони: -2,20 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
113,15
Экономия при брони: -6,91 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
113,15
Экономия при брони: -6,71 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 44
0.8 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
126,02
Экономия при брони: -26,85 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 27 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Гончара Олеся, 28/31
1.0 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
113,15
Экономия при брони: -17,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
125,68
Экономия при брони: -15,35 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
121,90
Экономия при брони: -2,10 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Львовская, 8-Б
1.3 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум