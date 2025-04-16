Бетаметазон (Betamethasone)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 158 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
120,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
125,65
Экономия при брони: -13,32 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
128,16
Экономия при брони: -14,64 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
125,69
Экономия при брони: -14,16 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
126,46
Экономия при брони: -23,08 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
126,23
Экономия при брони: -22,85 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
122,00
Экономия при брони: -1,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
125,30
Экономия при брони: -21,92 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
123,92
Экономия при брони: -18,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
120,80
Экономия при брони: -0,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
126,49
Экономия при брони: -7,46 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
125,12
Экономия при брони: -6,19 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
122,00
Экономия при брони: -1,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
125,59
Экономия при брони: -9,11 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
117,00
Экономия при брони: -13,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум