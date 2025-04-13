Бетаметазон (Betamethasone)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 181 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
124,76
Экономия при брони: -5,21 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
128,55
Экономия при брони: -15,05 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
122,00
Экономия при брони: -2,10 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
122,00
Экономия при брони: -2,10 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
128,26
Экономия при брони: -11,22 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
1.3 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
127,65
Экономия при брони: -12,69 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
120,80 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 25 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
120,80
Экономия при брони: -0,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 38
1.7 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
127,06
Экономия при брони: -22,57 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
127,96
Экономия при брони: -23,47 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
129,47
Экономия при брони: -19,06 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
2.2 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум