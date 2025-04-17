Бетаметазон (Betamethasone)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 78 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
121,70
Экономия при брони: -1,40 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
119,58
Экономия при брони: -3,59 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
120,80
Экономия при брони: -0,50 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
122,00
Экономия при брони: -1,70 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
120,80
Экономия при брони: -0,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
128,88
Экономия при брони: -10,09 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
122,00
Экономия при брони: -1,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
123,52
Экономия при брони: -5,47 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
120,80
Экономия при брони: -0,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
124,01
Экономия при брони: -11,70 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
127,72
Экономия при брони: -9,67 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
121,70
Экономия при брони: -1,40 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
122,87
Экономия при брони: -10,75 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
121,80
Экономия при брони: -1,50 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Бетаметазон крем туба 15 г №1
Корпорация Артериум
123,82
Экономия при брони: -19,57 грн