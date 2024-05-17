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Бетаметазон крем туба 15 г, №1 - Львов (82935) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 236 аптеках
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
Всего: упаковка (1)
100,30 грн
Аптека сальве
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Закрыто Открывается через 47 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (2)
98,39 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
98,43
Экономия: -12,83 грн
85,60 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (3)
101,99
Экономия: -13,65 грн
88,34 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: упаковка (1)
100,30 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
Всего: упаковка (1)
100,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (2)
108,26
Экономия: -19,92 грн
88,34 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (2)
108,26
Экономия: -19,92 грн
88,34 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (1)
100,30 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (4)
83,85
Экономия: -4,11 грн
79,74 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (3)
104,06
Экономия: -24,38 грн
79,68 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (2)
100,30 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (5)
100,50
Экономия: -12,16 грн
88,34 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 47 мин
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (3)
108,26
Экономия: -19,92 грн
88,34 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
Всего: упаковка (2)
100,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
108,26
Экономия: -19,92 грн
88,34 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Базарная, 11
Всего: упаковка (1)
100,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 47 мин
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (4)
105,79
Экономия: -17,45 грн
88,34 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
91,90 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
100,30 грн