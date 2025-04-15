Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Запорожье
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1905,00
Экономия при брони: -54,00 грн
1851,00 грн
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
7.9 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1905,00
Экономия при брони: -54,00 грн
1851,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1905,00
Экономия при брони: -54,00 грн
1851,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
8.8 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1905,00
Экономия при брони: -37,00 грн
1868,00 грн
В городах рядом
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 16-А
66.5 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1860,00
Экономия при брони: -35,00 грн
1825,00 грн
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
68.6 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1872,40 грн
Народная аптека
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
94.0 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1905,00
Экономия при брони: -54,00 грн
1851,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 55 мин
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 36-Б
128.1 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1858,63
Экономия при брони: -35,63 грн
1823,00 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
131.5 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1876,00
Экономия при брони: -35,00 грн
1841,00 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
136.4 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1876,00
Экономия при брони: -35,00 грн
1841,00 грн
Аптека 9-1-1
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
227.2 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1803,11 грн
Аптека оптовых цен
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
227.4 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1766,27 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 55 мин
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
248.2 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1932,08
Экономия при брони: -93,32 грн
1838,76 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
249.6 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1763,47 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
250.1 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1763,95 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
251.8 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1885,61 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, просп. Науки, 9
252.5 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1757,35 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
257.1 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1847,59 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
259.0 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1764,67 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 55 мин
Черкассы, ул. Надпольная, 340
286.4 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1931,00
Экономия при брони: -18,00 грн
1913,00 грн