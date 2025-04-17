Винница (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках в Винница
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1756,05 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, ул. Киевская, 112-А
2.8 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1975,18
Экономия при брони: -127,56 грн
1847,62 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 111
4.7 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1848,10
Экономия при брони: -0,20 грн
1847,90 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. 600-летия, 17-Е
5.0 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1923,65
Экономия при брони: -57,71 грн
1865,94 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Космонавтов, 36-А
5.6 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1877,16 грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Сквира, ул. Соборная, 12
100.9 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1928,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Володарка, ул. Армейская, 4
108.7 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1928,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
111.9 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1731,68 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Житомир, перек. Киевская / Театральная, 7/4
113.9 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1872,01 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Жашков, ул. Соборная, 58-Б
116.9 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1928,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Волонтерская, 4
130.8 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1928,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Добровольческих Батальонов, 2-А
130.8 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1928,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Белая Церковь, бульв. Александрийский, 137
131.7 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1928,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Белая Церковь, бульв. Александрийский, 137
131.7 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1928,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Таращанская, 191-А
131.8 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1928,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Таращанская, 155-А
131.9 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1928,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Таращанская, 191-А
131.9 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1928,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 1
132.2 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1928,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Белая Церковь, бульв. Александрийский, 95-В
132.2 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1928,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 27
132.9 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1928,20 грн