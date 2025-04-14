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Топирамин (Topiramin)
Топирамин (Topiramin)
Одесса
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
112.4 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1764,67
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
114.2 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1847,59
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
129.5 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1658,17
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 22
253.8 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1928,20
грн
Забрать 15.04 после 19:00
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
254.0 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1766,27
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Умань, ул. Независимости, 2-А
254.1 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1928,20
грн
Забрать 15.04 после 18:00
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 5
254.2 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1928,20
грн
Забрать 15.04 после 18:00
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
254.3 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1803,11
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Умань, ул. Европейская, 28
254.6 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1928,20
грн
Забрать 15.04 после 18:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Умань, ул. Большая Фонтанная, 31-Г
254.8 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1928,20
грн
Забрать 15.04 после 18:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Умань, ул. Тищика, 8
255.2 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1928,20
грн
Забрать 15.04 после 17:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Умань, ул. Шевченко Тараса, 39
255.3 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1928,20
грн
Забрать 15.04 после 18:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Умань, ул. Тищика, 25
255.3 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1928,20
грн
Забрать 15.04 после 17:00
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Умань, ул. Тищика, 25
255.3 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1928,20
грн
Забрать 15.04 после 17:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Умань, ул. Тищика, 25
255.3 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1928,20
грн
Забрать 15.04 после 17:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Умань, ул. Тищика, 38
255.3 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1928,20
грн
Забрать 15.04 после 17:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Умань, ул. Европейская, 60-Б
255.3 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1928,20
грн
Забрать 15.04 после 17:00
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
255.5 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1876,00
Экономия при брони:
-35,00 грн
1841,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
258.7 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1876,00
Экономия при брони:
-35,00 грн
1841,00
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 19:00
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 36-Б
266.0 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1858,63
Экономия при брони:
-35,63 грн
1823,00
грн
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