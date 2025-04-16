Николаев (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Николаев
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1764,67 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
4.2 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1847,59 грн
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
85.1 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1658,17 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
149.1 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1876,00
Экономия при брони: -53,00 грн
1823,00 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
151.8 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1876,00
Экономия при брони: -35,00 грн
1841,00 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 36-Б
159.4 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1858,63
Экономия при брони: -35,63 грн
1823,00 грн
Аптека оптовых цен
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
176.1 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1766,27 грн
Аптека 9-1-1
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
176.4 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1803,11 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 38 мин
Никополь, ул. Электрометаллургов, 16-А
194.9 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1860,00
Экономия при брони: -53,00 грн
1807,00 грн
Народная аптека
Умань, ул. Небесной Сотни, 22
240.3 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1928,20 грн
Аптека низких цен
Умань, ул. Независимости, 2-А
240.7 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1928,20 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 5
240.8 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1928,20 грн
Аптека низких цен
Умань, ул. Европейская, 28
241.2 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1928,20 грн
Аптека низких цен
Умань, ул. Большая Фонтанная, 31-Г
241.3 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1928,20 грн
Подорожник
Умань, ул. Шевченко Тараса, 39
241.7 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1928,20 грн
Подорожник
Умань, ул. Тищика, 38
241.8 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1928,20 грн
Аптека копейка
Умань, ул. Тищика, 25
241.9 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1928,20 грн
Аптека низких цен
Умань, ул. Тищика, 25
241.9 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1928,20 грн
Подорожник
Умань, ул. Тищика, 25
241.9 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1928,20 грн
Аптека низких цен
Умань, ул. Тищика, 8
241.9 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1928,20 грн