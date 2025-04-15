Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Львов
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 35 мин
Львов, ул. Любинская, 96
3.4 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1767,81 грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается через 35 мин
Павловка, ул. Независимости, 23-А
93.3 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1813,30
Экономия при брони: -0,20 грн
1813,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 35 мин
Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 6
113.4 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1690,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 35 мин
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
113.8 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1770,67 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 35 мин
Тернополь, ул. Торговица, 7
118.2 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1725,79 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 35 мин
Ровно, ул. Соборная, 192-Д
180.6 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1783,59 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 35 мин
Ужгород, ул. Минайская, 18-Г
185.8 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1699,73 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 35 мин
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
218.1 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1731,68 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 35 мин
Каменец-Подольский, просп. Грушевского, 38
226.9 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1764,39 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 35 мин
Винница, просп. Космонавтов, 36-А
324.9 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1877,16 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 35 мин
Винница, ул. 600-летия, 17-Е
325.4 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1923,65
Экономия при брони: -57,71 грн
1865,94 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 35 мин
Винница, ул. Пирогова, 111
326.4 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1848,10
Экономия при брони: -0,20 грн
1847,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 5 мин
Винница, ул. Киевская, 112-А
327.8 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1961,26
Экономия при брони: -113,64 грн
1847,62 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
329.8 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1756,05 грн
Аптека оптовых цен
Житомир, перек. Киевская / Театральная, 7/4
334.7 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1872,01 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 35 мин
Сквира, ул. Соборная, 12
405.4 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1928,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Песковка, ул. Привокзальная, 11-А
408.0 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1928,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 35 мин
Макаров, ул. Хмельницкого Богдана, 64
417.5 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1928,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 35 мин
Макаров, ул. Ростовского Димитрия, 34
418.5 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1928,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 35 мин
Макаров, ул. Набережная, 3
418.6 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1928,20 грн