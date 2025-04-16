Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Кривой Рог
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1876,00
Экономия при брони: -35,00 грн
1841,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1876,00
Экономия при брони: -35,00 грн
1841,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 36-Б
8.3 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1858,63
Экономия при брони: -35,63 грн
1823,00 грн
В городах рядом
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 16-А
84.9 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1860,00
Экономия при брони: -35,00 грн
1825,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
106.6 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1803,11 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
106.6 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1766,27 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
117.0 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1905,00
Экономия при брони: -54,00 грн
1851,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
126.0 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1905,00
Экономия при брони: -54,00 грн
1851,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
131.4 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1905,00
Экономия при брони: -54,00 грн
1851,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
134.9 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1905,00
Экономия при брони: -54,00 грн
1851,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
137.4 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1905,00
Экономия при брони: -37,00 грн
1868,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
138.1 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1872,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 48 мин
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
147.0 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1847,59 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
148.4 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1764,67 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 48 мин
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
157.9 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1658,17 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
194.0 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1931,00
Экономия при брони: -18,00 грн
1913,00 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается через 48 мин
Черкассы, ул. Смелянская, 40
196.1 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1753,31 грн
Авицена
Закрыто
Открывается в 07:30
Золотоноша, ул. Шевченко Тараса, 96-Е
219.6 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1804,60
Экономия при брони: -0,20 грн
1804,40 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 22
251.4 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1928,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Независимости, 2-А
251.9 км
Топирамин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг флакон №100
Pharmascience
1928,20 грн